Тело пропавшей в Псковском районе девочки нашли в двух километрах от места её падения в реку

Тело 3-летней Варвары Поповой, которая пропала 23 мая в садоводческом товариществе Кебь в Псковском районе, обнаружили в реке Кебь в двух километрах по течению от предполагаемого места её падения вводу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.
Псковское агентство информации
Погибшего ребёнка нашёл 28 мая около 13:30 один из совместных патрулей сотрудников правоохранительных органов и волонтеров.
«Осмотром тела признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, девочка утонула. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», - отметили в пресс-службе.
Следователи поблагодарили всех, кто на протяжении пяти суток участвовал в поиске ребёнка.