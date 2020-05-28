Тело пропавшей в Псковском районе девочки нашли в двух километрах от места её падения в реку

Тело 3-летней Варвары Поповой, которая пропала 23 мая в садоводческом товариществе Кебь в Псковском районе, обнаружили в реке Кебь в двух километрах по течению от предполагаемого места её падения вводу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.