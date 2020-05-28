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Происшествия / ЧП

Тело пропавшей в Псковском районе девочки нашли в двух километрах от места её падения в реку

28 мая 2020 года, 16:24

Тело 3-летней Варвары Поповой, которая пропала 23 мая в садоводческом товариществе Кебь в Псковском районе, обнаружили в реке Кебь в двух километрах по течению от предполагаемого места её падения вводу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Тело пропавшей в Псковском районе девочки нашли в двух километрах от места её падения в реку

Псковское агентство информации

Погибшего ребёнка нашёл 28 мая около 13:30 один из совместных патрулей сотрудников правоохранительных органов и волонтеров.

«Осмотром тела признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, девочка утонула. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», - отметили в пресс-службе.

Следователи поблагодарили всех, кто на протяжении пяти суток участвовал в поиске ребёнка.

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