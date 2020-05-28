Вера Емельянова: Псковская область — карантинные ворота России

По её словам, регион задействован в процессе вывоза из-за рубежа граждан России. «Наша задача сделать пересечение границы максимально удобным и безопасным в соответствии с новыми правилами», - сказала Вера Емельянова.

С 1 марта границы в Псковской области пересекли 229 человек. Они направляются в развёрнутые на территории региона обсерваторы, где проводят 14 дней.

Сегодня, 28 мая, регион принял 65 человек из Минска, большинство из них — сотрудники круизного лайнера. Они направлены в обсерватор, открытый в лагере «Звёздный» в Невельском районе.

С 30 мая, напомнила Вера Емельянова, по решению губернатора Михаила Ведерникова и главного санитарного врача региона Александра Нестерука в режиме обсерваторов начнут работать некоторые базы отдыха.