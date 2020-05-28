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Общество / Здоровье

Плановые приёмы и операции разрешат проводить псковским больницам с 29 мая

28 мая 2020 года, 14:31

Плановые операции и приёмы могут разрешить в медицинских учреждениях Псковской области с 29 мая. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками 28 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что также обсуждается возможность прогулок по паркам, но с ограничениями: нельзя будет пользоваться скамейками и уличным инвентарём.

Он добавил, что 29 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом будет рассматриваться целый пакет изменений в Указ губернатора по противодействию распространению инфекции. «Пока не говорим о мерах послабления, хотя целый ряд регионов к этому подошел», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что за минувшие стуки в Псковской области выявили 51 новый случай коронавируса, при этом растёт и число выздоровевших — из уже почти 300.

Губернатор добавил, что сейчас нарастающая динамика по случаям заболевания характерна для половины регионов страны, а главный санитарный врач страны рекомендует при устойчивом приросте числа заражённых в течение 5-8 дней сделать шаг назад и вернётся к дополнительным ограничительным мерам.

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