Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам для псковичей

28 мая 2020 года, 14:25

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам: привлекательные условия доступны сразу по четырём ипотечным продуктам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе банка.

Кредит в рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» теперь можно получить по ставке 5,9% годовых. Размер процентной ставки по ипотеке для покупки жилья на вторичном и первичном рынках также уменьшен и составляет от 8,05% годовых для кредитов с первоначальным взносом от 20%. Кроме того, РСХБ предлагает рефинансировать ранее взятый кредит в другом банке по сниженной ставке от 8,2% годовых.

Военнослужащие могут воспользоваться специальным ипотечным предложением по ставке 7,99% годовых. Условия действуют для покупки жилья и рефинансирования ранее полученных ипотечных кредитов.

«Банк предоставил возможность оформить кредит на покупку жилья и рефинансировать действующий займ по сниженным ставкам, чтобы ипотека и решение жилищных вопросов стали доступнее большему числу жителей Псковской области», — добавил заместитель директора Псковского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Кононов.

Отметим, что Россельхозбанк как системообразующий финансовый институт участвует в реализации ряда государственных ипотечных программ, направленных на обеспечение жильем семей с детьми, в том числе многодетных, улучшение жилищных условий и покупку дома в сельских территориях.

РСХБ является одним из лидеров на рынке по объему выданных средств на приобретение жилья. Ипотечный портфель Банка в мае 2020 года превысил 280 млрд рублей.

Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Плановые приёмы и операции разрешат проводить псковским больницам с 29 мая
В больнице Порхова заразились коронавирусом 12 человек
Пропавшую в Псковском районе трёхлетнюю девочку нашли мёртвой
29 мая ожидается прибытие в Псков московских врачей
Губернатор поручил провести проверку по ситуации с заражённой коронавиурсом беременной невельчанкой
Асфальтовый каток угнали в Локне
50 единиц техники и 10 тысяч ёмкостей для мусора закупил регоператор по ТКО в Псковской области
Более 13 тысяч псковских школьников планируется отправить в лагеря в этом году
51 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
Знак качества

Экономика
20 мая 09:30

Знак качества

Руководитель компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров - о планах, принципах работы и идеологии
Мал мала меньше (инфографика)

Экономика
14 мая 10:10

Мал мала меньше (инфографика)

С 1 июля в Псковской области вводится новый налоговый режим, который позволит множеству «микропредпринимателей» выйти из тени
Не «Ура, каникулы!»

Экономика
7 мая 14:27

Не «Ура, каникулы!»

Малый бизнес Псковской области постепенно возвращается к работе