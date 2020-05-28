Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам для псковичей

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам: привлекательные условия доступны сразу по четырём ипотечным продуктам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе банка.

Кредит в рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» теперь можно получить по ставке 5,9% годовых. Размер процентной ставки по ипотеке для покупки жилья на вторичном и первичном рынках также уменьшен и составляет от 8,05% годовых для кредитов с первоначальным взносом от 20%. Кроме того, РСХБ предлагает рефинансировать ранее взятый кредит в другом банке по сниженной ставке от 8,2% годовых.

Военнослужащие могут воспользоваться специальным ипотечным предложением по ставке 7,99% годовых. Условия действуют для покупки жилья и рефинансирования ранее полученных ипотечных кредитов.

«Банк предоставил возможность оформить кредит на покупку жилья и рефинансировать действующий займ по сниженным ставкам, чтобы ипотека и решение жилищных вопросов стали доступнее большему числу жителей Псковской области», — добавил заместитель директора Псковского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Кононов.

Отметим, что Россельхозбанк как системообразующий финансовый институт участвует в реализации ряда государственных ипотечных программ, направленных на обеспечение жильем семей с детьми, в том числе многодетных, улучшение жилищных условий и покупку дома в сельских территориях.

РСХБ является одним из лидеров на рынке по объему выданных средств на приобретение жилья. Ипотечный портфель Банка в мае 2020 года превысил 280 млрд рублей.

Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.