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Общество / Здоровье

В больнице Порхова заразились коронавирусом 12 человек

28 мая 2020 года, 14:17

В больнице Порхова выявлен очаг коронавируса. Там заболели 12 человек, шесть из которых — медицинские работники. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 28 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что причиной вспышки могло стать нарушение внутрисанитарных норм.

Михаил Ведерников заявил, что 29 мая в медицинском учреждении будет проведена проверка. «Если причиной очага станет не соблюдение персоналом мер безопасности - наказаны будут все», - предупредил губернатор. 

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