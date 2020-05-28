Пропавшую в Псковском районе трёхлетнюю девочку нашли мёртвой

Трёхлетняя Варвара Попова, пропавшая в садоводстве «Кебь» в Псковском районе 23 мая, найдена мёртвой. Как сообщает Псковское агентство информации , девочка утонула в реке Кебь. Её тело нашли поисковики.

Ребёнок пропал 23 мая около 21:00 . Последней Варю видела пожилая соседка: девочка уходила в сторону реки.

Поиски Вари Поповой шли все эти дни, с привлечением военнослужащих, сотрудников МЧС, УФСИН, полиции, а также многочисленных добровольцев.

Девочку искали в реках Кебь, Черёха и Великая, а также в колодцах.