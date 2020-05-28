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Происшествия / ЧП

Пропавшую в Псковском районе трёхлетнюю девочку нашли мёртвой

28 мая 2020 года, 13:57

Трёхлетняя Варвара Попова, пропавшая в садоводстве «Кебь» в Псковском районе 23 мая, найдена мёртвой. Как сообщает Псковское агентство информации, девочка утонула в реке Кебь. Её тело нашли поисковики.

Пропавшую в Псковском районе трёхлетнюю девочку нашли мёртвой
Варвара Попова
Фото из социальных сетей
Ребёнок пропал 23 мая около 21:00. Последней Варю видела пожилая соседка: девочка уходила в сторону реки.

Поиски Вари Поповой шли все эти дни, с привлечением военнослужащих, сотрудников МЧС, УФСИН, полиции, а также многочисленных добровольцев. 

Девочку искали в реках Кебь, Черёха и Великая, а также в колодцах. 

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