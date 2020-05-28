Пропавшую в Псковском районе трёхлетнюю девочку нашли мёртвой

Трёхлетняя Варвара Попова, пропавшая в садоводстве «Кебь» в Псковском районе 23 мая, найдена мёртвой. Как сообщает Псковское агентство информации, девочка утонула в реке Кебь. Её тело нашли поисковики.
Трёхлетняя Варвара Попова, пропавшая в садоводстве «Кебь» в Псковском районе 23 мая, найдена мёртвой. Как сообщает Псковское агентство информации, девочка утонула в реке Кебь. Её тело нашли поисковики.
Поиски Вари Поповой шли все эти дни, с привлечением военнослужащих, сотрудников МЧС, УФСИН, полиции, а также многочисленных добровольцев.
Девочку искали в реках Кебь, Черёха и Великая, а также в колодцах.