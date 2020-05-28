Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

29 мая ожидается прибытие в Псков московских врачей

28 мая 2020 года, 13:35

29 мая ожидается прибытие в Псков бригады врачей из Москвы. Шесть столичных специалистов будут работать в регионе две недели. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на совещании главы региона Михаила Ведерникова с медиками 28 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

С просьбой помочь с медицинскими кадрами Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину. Глава государства поручил мэру Москвы направить бригаду врачей в регион.

Вера Емельянова добавила, что сейчас в региональном COVID-центре работают 84 врача и 136 человек среднего медперсонала. Штат учреждения пополнили три анестезиолога-реаниматолога из межрайонных больниц области. При этом сохраняется дефицит медицинских работников: требуются 49 врачей и 89 сотрудников среднего медперсонала.

Вера Емельянова сказала, что обучение по оказанию медицинской помощи больным коронавироусом прошли 218 врачей, 250 человек из числа среднего медицинского персонала и 86 младших медработников.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Плановые приёмы и операции разрешат проводить псковским больницам с 29 мая
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам для псковичей
В больнице Порхова заразились коронавирусом 12 человек
Пропавшую в Псковском районе трёхлетнюю девочку нашли мёртвой
Губернатор поручил провести проверку по ситуации с заражённой коронавиурсом беременной невельчанкой
Асфальтовый каток угнали в Локне
50 единиц техники и 10 тысяч ёмкостей для мусора закупил регоператор по ТКО в Псковской области
Более 13 тысяч псковских школьников планируется отправить в лагеря в этом году
51 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
На передовой

Общество / Здоровье
28 мая 10:31

На передовой

Врачам-гинекологам неожиданно пришлось сменить специализацию

Полная корзина

Общество
27 мая 08:52

Полная корзина

Все больше псковичей благодаря благотворительному программе «Помоги ближнему своему» получают продуктовую помощь.

Диагноз - COVID-19

Общество / Здоровье
25 мая 17:05

Диагноз - COVID-19

Я переболел коронавирусом, что дальше?