29 мая ожидается прибытие в Псков московских врачей

29 мая ожидается прибытие в Псков бригады врачей из Москвы. Шесть столичных специалистов будут работать в регионе две недели. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на совещании главы региона Михаила Ведерникова с медиками 28 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

С просьбой помочь с медицинскими кадрами Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину. Глава государства поручил мэру Москвы направить бригаду врачей в регион.

Вера Емельянова добавила, что сейчас в региональном COVID-центре работают 84 врача и 136 человек среднего медперсонала. Штат учреждения пополнили три анестезиолога-реаниматолога из межрайонных больниц области. При этом сохраняется дефицит медицинских работников: требуются 49 врачей и 89 сотрудников среднего медперсонала.

Вера Емельянова сказала, что обучение по оказанию медицинской помощи больным коронавироусом прошли 218 врачей, 250 человек из числа среднего медицинского персонала и 86 младших медработников.