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Общество / Здоровье

Губернатор поручил провести проверку по ситуации с заражённой коронавиурсом беременной невельчанкой

28 мая 2020 года, 12:43

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести доскональную служебную проверку по ситуации, произошедшей с фельдшером из Невеля, которая будучи беременной заразилась коронавирусом. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с совещания главы региона с медработниками 28 мая.

Губернатор поручил провести проверку по ситуации с заражённой коронавиурсом беременной невельчанкой

Дарья Хваткова

«На прошлой неделе фельдшер из Невеля на 26 неделях беременности прошла все круги ада - четыре медучреждения футболили человека. Это говорит о системном кризисе здравоохранения Псковской области», - заявил Михаил Ведерников. По его словам, в итоге женщина поступила в региональный COVID-центр в состоянии средней тяжести, потом у неё началась асфиксия. Медики сделали кесарево сечение - ребенок жив, сейчас врачи делают всё, чтобы сохранить его здоровье, добавил губернатор.

Первый заместитель главы региона Вера Емельянова сообщила, что женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, она находится в состоянии средней тяжести. «Принимаются все меры, чтобы вывести ее с аппарата ИВЛ», - заверила вице-губернатор.

Что касается проведения служебной проверки, то, по её словам, уже взяты объяснения с руководителей медицинских организаций. «Наблюдаем дефект оказания медицинской помощи, связанный с маршрутизацией. Материалы проверки направим федеральному центру», - сказала Вера Емельянова. 

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