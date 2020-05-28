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Происшествия / Преступление

Асфальтовый каток угнали в Локне

28 мая 2020 года, 12:23

Асфальтовый каток угнали в Локне ночью 27 мая. Он стоял на площади Ленина и использовался при проведении работ по благоустройству, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

О том, что неизвестные пытаются угнать дорожную технику, в полицию сообщила местная жительница. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных стражами порядка, были установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались 18-летний 21-летний молодые люди — студенты разных учебных заведений. Они дали  признательные показания.

По версии следствия, молодые люди решили использовать асфальтовый каток в качестве средства  передвижения. Они сумели его завести и двинулись по площади Ленина, но далеко уехать не смогли, поскольку вышли из строя некоторые детали и механизмы. Студенты бросили технику и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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