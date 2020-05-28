50 единиц техники и 10 тысяч ёмкостей для мусора закупил регоператор по ТКО в Псковской области

50 единиц техники и 10 тысяч ёмкостей для мусора закупил за время своей работу региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области — компания «Экопром». Об этом сообщил директор компании Сергей Пайст в эфире ПАИ-live 28 мая. По его словам, на сегодняшний день регоператор обслуживает более 90% населения региона и это один из наиболее высоких показателей по России.

«На начало прошлого года задача увеличить охват услугой стояла на первом месте, мы весь 2019 год занимались этой задачей, почти все населен пункты охвачены услугой», - добавил Сергей Пайст.

Он также отметил, что сейчас активно начали заключаться договоры на вывоз мусора из частного сектора. Если до реформы в Пскове и Псковском районе их было около 1,5 тысяч, то сейчас уже заключены почти 3 тысячи таких договоров. «Цена зависит от количества людей, если 1-2 человека - экономически не выгодно, но удобно», - заметил Сергей Пайст.

Он добавил, что сейчас начали обращаться и дачники, с которыми «Экопром» заключает временные договоры на вывоз мусора.