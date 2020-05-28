Более 13 тысяч псковских школьников планируется отправить в лагеря в этом году

Планируется, что в этом году в оздоровительных лагерях Псковской области отдохнут более 13 тысяч детей. В первую очередь, это будут дети медиков и школьники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Такие данные были озвучены на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Как отметила директор регионального Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова, в открытию готовятся порядка 150 детских лагерей. Сейчас закупаются новое оборудование, средства для обработки помещений, устанавливаются или заменяются системы пожаротушения, видеонаблюдения и сигнализации, заключаются договоры на перевозку детей, питание и предоставление им страховки на время пребывания в лагере.

Председатель областного Комитета по образованию Александр Седунов сообщил, что сроки проведения оздоровительной кампании пока не определены, регион ожидает рекомендации Роспотребнадзора. По его словам, также обсуждается организация отдыха в режиме онлайн, например, Центр дополнительного образования IT-Куб подготовил программу «Лето в кубе».

Также на заседании было озвучено, что в рамках государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» в этом году планируется трудоустроить около 2,3 тыс подростков. На эти цели выделено более 7,3 млн рублей.