51 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за сутки. К утру 28 мая в регионе зафиксированы 721 заболевший, сообщает официальный калан по ситуации с коронавирусом в области.

Наибольшее число заражений — в Пскове. В столице региона заболели 240 человек. В Великих Луках подтверждены 87 случаев коронавируса, в Островском районе — 76, в Псковском — 65, в Невельском — 42, в Порховском — 35, в Гдовском — 27, в Новосокольническом — 25. Более 16 заболевших также в Великолукском районе (16 случаев) и в Стругокрасненском (12 случаев).

Выздоровели за сутки 18 человек. Всего в регионе вылечились 296 человек. Умерли 10 заражённых.

В Псковской области уже провели 21 тыс. 335 исследований на коронавирус.