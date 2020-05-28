Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

51 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за сутки

28 мая 2020 года, 10:31

51 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за сутки. К утру 28 мая в регионе зафиксированы 721 заболевший, сообщает официальный калан по ситуации с коронавирусом в области.

Наибольшее число заражений — в Пскове. В столице региона заболели 240 человек. В Великих Луках подтверждены 87 случаев коронавируса, в Островском районе — 76, в Псковском — 65, в Невельском — 42, в Порховском — 35, в Гдовском — 27, в Новосокольническом — 25. Более 16 заболевших также в Великолукском районе (16 случаев) и в Стругокрасненском (12 случаев).

Выздоровели за сутки 18 человек. Всего в регионе вылечились 296 человек. Умерли 10 заражённых.

В Псковской области уже провели 21 тыс. 335 исследований на коронавирус. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Плановые приёмы и операции разрешат проводить псковским больницам с 29 мая
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам для псковичей
В больнице Порхова заразились коронавирусом 12 человек
Пропавшую в Псковском районе трёхлетнюю девочку нашли мёртвой
29 мая ожидается прибытие в Псков московских врачей
Губернатор поручил провести проверку по ситуации с заражённой коронавиурсом беременной невельчанкой
Асфальтовый каток угнали в Локне
50 единиц техники и 10 тысяч ёмкостей для мусора закупил регоператор по ТКО в Псковской области
Более 13 тысяч псковских школьников планируется отправить в лагеря в этом году

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
На передовой

Общество / Здоровье
28 мая 10:31

На передовой

Врачам-гинекологам неожиданно пришлось сменить специализацию

Полная корзина

Общество
27 мая 08:52

Полная корзина

Все больше псковичей благодаря благотворительному программе «Помоги ближнему своему» получают продуктовую помощь.

Диагноз - COVID-19

Общество / Здоровье
25 мая 17:05

Диагноз - COVID-19

Я переболел коронавирусом, что дальше?