Псковские эксперты участвуют в Московском международном салоне образования

Эксперты Псковской области принимают участие во втором этапе Московского международного салона образования «ММСО — карта образовательных решений». Он в онлайн-формате стартовал 28 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Образовательный салон организован в формате открытого форума и виртуальной выставки современных образовательных технологий, интеллектуальных и инфраструктурных решений.

На втором этапе ММСО-2020 снова будет работать круглый стол «ММСО регионы». Участникам предложат обсудить особенности организации закупок в сфере образования на региональном и муниципальных уровнях, проектирование начала нового учебного года и организацию летней оздоровительной кампании.

29 мая представители Псковской области поделятся опытом по организации и проведению профильных смен в детских оздоровительных лагерях, расскажут о проводимой туристско-краеведческой работе.

В рамках первого этапа Московского международного салона образования председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов рассказал о механизмах взаимодействия профильных органов власти с муниципальными системами образования и подведомственными учреждениями. Темой его выступления также было развитие сферы образования в условиях реализации профильного национального проекта. Кроме того, в ходе дискуссии были проанализированы преимущества и недостатки дистанционного обучения.