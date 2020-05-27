На помощь псковским врачам приедут шесть медиков из Москвы

Команда из шести специалистов-медиков по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина приедет в Псковскую область и проведёт здесь около около двух недель, пишет Псковское агентство информации. Врачи планируют оказывать консультативно-диагностическую поддержку и помощь в перепрофилировании стационаров.

В составе московской бригады высокопрофессиональные врачи и медсёстры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с COVID-19: пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсёстры. Во главе бригады – врач-хирург с опытом перепрофилирования стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса.



