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Общество

На помощь псковским врачам приедут шесть медиков из Москвы

27 мая 2020 года, 22:31

Команда из шести специалистов-медиков по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина приедет в Псковскую область и  проведёт  здесь около около двух недель, пишет Псковское агентство информации. Врачи  планируют оказывать консультативно-диагностическую поддержку и помощь в перепрофилировании стационаров.

В составе московской  бригады  высокопрофессиональные врачи и медсёстры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с COVID-19: пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсёстры. Во главе бригады – врач-хирург с опытом перепрофилирования стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса.



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