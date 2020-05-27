Спасатели проверили больше 60 колодцев в поисках пропавшей Вари

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения продолжают исследовать колодцы в садоводческом товариществе, где 23 мая вечером пропала трехлетняя Варя Попова, пишет Псковское агентство информации. Сотрудники МЧС обследовали уже более 60 колодцев. Видео можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации.

Напомним, поиски девочки под личным контролем губернатора Михаила Ведерникова.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам 8-953-239-59-14, 8-900-996-45-16 или 112.

