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Политика

Региональные депутаты хотят обратиться к Мишустину

27 мая 2020 года, 20:05

Депутаты псковского областного Собрания планируют обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину. Темой обращения станет поддержка местных предпринимателей. Текст обращения уже подготовил экономический комитет, сообщает пресс-служба областного Собрания. 

«Документ подготовлен на основании тех обращений, которые поступают сегодня в органы власти от наших предпринимателей, - обратился к депутатам председатель комитета Андрей Козлов. – Одно из таких писем поступило от нашего коллеги Алексея Севастьянова – речь в нём идёт о том, что субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие задолженность по налогам и страховым взносам свыше трёх тысяч рублей, не могут воспользоваться установленными мерами поддержки и получить федеральные субсидии».

Окончательную редакцию обращения в правительство депутаты утвердят  на сессии 2 июня.

Также на заседании Комитета решено поддержать обращение руководства ООО «Евро-Керамика Печоры». Они просят  включить предприятие в федеральный перечень системообразующих организаций. «Евро-Керамика Печоры» обеспечивает работой значительную часть жителей городского поселения.

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