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Экономика

Игорь Максимов назначен исполняющим обязанности директора псковских теплосетей

27 мая 2020 года, 19:25

Игорь Максимов назначен и. о. директора МП города Пскова «Псковские тепловые сети», сообщили  в пресс-службе муниципалитета.

«Сегодня я всего второй день в этой должности, поэтому пока затрудняюсь сказать что-то конкретное о ближайших планах и приоритетных задачах - потребуется некоторое время, чтобы разобраться, на что необходимо обратить внимание в первую очередь и по каким направлениям двигаться дальше. Одно могу сказать точно - буду рад оказаться полезным нашему предприятию и нашему городу», - прокомментировал Псковскому агентству информации свое назначение Игорь Максимов.

Игорь Максимов родился в 1961 году в Стругах Красных. В 1983 году с отличием окончил Ленинградский государственный сельскохозяйственный институт.

Игорь Максимов становится директором теплосетей не впервые. У него есть опыт руководства и другими муниципальными предприятиями и в целом опыт управленческой работы.

Так, он занимал должность главы администрации Стругокрасненского района, был начальником Главного управления строительства и архитектуры Псковской области, директором МУП «Псковские тепловые сети», первым заместителем главы администрации Псковской области, директором МП г. Пскова «Горводоканал», заместителем гендиректора - директором дивизиона «Тепло» ООО «Сибирская генерирующая компания».


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