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Транспорт

В Псковской области досрочно завершили обустройство безопасных пешеходных переходов

27 мая 2020 года, 19:16

В Псковской области завершили обустройство безопасных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений на региональных автомобильных дорогах, сообщает пресс-служба областной администрации. Контракт исполнен досрочно: срок сдачи работ был назначен на 31 августа.

Работы провели в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Специалисты установили 54 светофора Т7 на солнечных батареях, 108 дорожных знаков «Пешеходный переход» и более 2,5 км пешеходного ограждения. По словам подрядчика, работа была организована четко и слаженно, что позволило выполнить заявленный объем в течение месяца.


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