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Культура

К интернету подключены 80% районных библиотек

27 мая 2020 года, 18:59

Губернатор Михаил Ведерников поздравил работников библиотек региона с профессиональным праздником. 

«Символично, что именно в юбилейный год мы завершили более чем трехлетнюю масштабную реконструкцию Псковской областной научной библиотеки, - подчеркнул глава региона. - 

В общей сложности на этот проект было направлено порядка 215 млн рублей. В настоящий момент перевозится оборудование и фонды, ведется активная подготовка к официальному открытию. Планируем, что оно состоится по завершению противовирусных мероприятий. В торжественной церемонии примет участие Министр Культуры России. Об этом с Ольгой Борисовной мы уже договорились».

Модернизация ведется не только в Пскове, отметил губернатор.

«На сегодняшний день почти 80% библиотек региона подключены к интернету, создано 44 точки доступа к Национальной электронной библиотеке. В тесном взаимодействии с Российским книжным союзом ведется комплектование книжных фондов районных библиотек.

Сегодня почти 900 работников библиотек области ежегодно обслуживают более 350 тысяч читателей, сохраняют фонд из почти 7 миллионов книг.

При этом библиотекари являются не только хранителями огромного культурного наследия, но и просветителями в сфере современной литературы, книгоиздания, периодики.

25 тысяч мероприятий ежегодно проходит в стенах 293 псковских публичных библиотек. В том числе, это федеральные и международные форумы «Русский Запад», «Осень в Михайловском», Бунинские чтения, «Книжные мосты», «Читать модно» и «Читающая губерния».

Благодарю всех, кто трудится в этой сфере! За ваш энтузиазм, во многом самоотверженный труд, творческую инициативу, за искреннюю любовь к литературе и книгам.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!».


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