Для поддержки бизнеса в Псковскую область направлены почти 250 млн рублей

Из федерального бюджета Псковская область получила почти 250 млн рублей для поддержки бизнеса. Эти средства поступили для докапитализации региональных Фонда гарантий и развития предпринимательства и Фонд развития промышленности. Об этом проинформировал участников заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что область средств получила больше, чем планировалось, поэтому 100 млн рублей из регионального бюджета разделены поровну между двумя фондами. Основная часть федеральных денег пойдёт на инвестиционные займы.

Михаил Ведерников отметил, что докапитализация Фонда развития предпринимательства позволит бизнесу получить на условиях софинансирования до 450 млн рублей федеральных средств.

Региональные 50 млн рублей, а также 34 млн рублей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» уже поступили в Фонд гарантий и развития предпринимательства.

«Деньги на счетах. Оформляйте заявки, получайте средства и используйте их максимально эффективно», — призвал бизнес Михаил Ведерников.