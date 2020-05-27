Продукцию для сейсмостойких зданий предлагается выпускать в ОЭЗ «Моглино»

В особой экономической зоне «Моглино» предлагается построить завод по производству и реализации промышленной продукции для сейсмостойких зданий и сооружений. Этот инвестиционный проект компании «ВАСС» рассмотрел наблюдательный совет «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 27 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Вице-президент Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству Александр Бубис рассказал, что в строительной отрасли технологии повышения устойчивости сооружений применяются уже более 15 лет, но поставщиками изделий выступают только иностранные производители. Поэтому завод, который предлагается построить в «Моглино» инвестор назвал уникальным. Планируется, что предприятие будет выпускать резинометаллические опоры для зданий, сооружений, мостов, путепроводов и эстакад.

Александр Бубис заверил, что такие изделия будут пользоваться большим спросом у строительных организаций, проектных институтов России и ближнего зарубежья. Он отметил, что изделия компании будут способствовать снижению сейсмической реакции конструкции в два и более раз, при этом потребители будут получать готовое инженерное решение.

Общая сумма инвестиций составит около 120 млн рублей. Запуск производства будет производится в три этапа, а выход на полную мощность планируется через 4 года.

Наблюдательный совет одобрил предложенный инвестпроект, по итогам заседания было подписано соглашение о намерении.