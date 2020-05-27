«Горячая линия» по организации детского отдыха заработала в Псковской области

В Псковской области открыта «горячая линия» во вопросам организации и проведения детской оздоровительной кампании. Она работает по телефону 8 (8112) 29-99-55 (добавочный 123), также задать вопрос можно по электронной почте mv.alganov@edu.pskov.ru, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Сейчас в регионе в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора идёт подготовка лагерей к приёму детей. Планируется, что оздоровительные учреждения заработают в июле, но сроки могут быть изменены в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. При этом обсуждается возможность сокращения продолжительности смен в детских лагерях.

Также отмечается, что в этом году оздоровительная кампания пройдёт с ограничениями по выезду детей в другие регионы и приему отдыхающих из других областей. Кроме того, вероятно, будет ограничено посещение посторонними оздоровительных учреждений.