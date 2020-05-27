Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

«Горячая линия» по организации детского отдыха заработала в Псковской области

27 мая 2020 года, 17:21

В Псковской области открыта «горячая линия» во вопросам организации и проведения детской оздоровительной кампании. Она работает по телефону  8 (8112) 29-99-55 (добавочный 123), также задать вопрос можно по электронной почте mv.alganov@edu.pskov.ru, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Сейчас в регионе в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора идёт подготовка лагерей к приёму детей. Планируется, что оздоровительные учреждения заработают в июле, но сроки могут быть изменены в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. При этом обсуждается возможность сокращения продолжительности смен в детских лагерях.

Также отмечается, что в этом году оздоровительная кампания пройдёт с ограничениями по выезду детей в другие регионы и приему отдыхающих из других областей. Кроме того, вероятно, будет ограничено посещение посторонними оздоровительных учреждений.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Спасатели проверили больше 60 колодцев в поисках пропавшей Вари
Региональные депутаты хотят обратиться к Мишустину
Игорь Максимов назначен исполняющим обязанности директора псковских теплосетей
В Псковской области досрочно завершили обустройство безопасных пешеходных переходов
К интернету подключены 80% районных библиотек
Для поддержки бизнеса в Псковскую область направлены почти 250 млн рублей
Продукцию для сейсмостойких зданий предлагается выпускать в ОЭЗ «Моглино»
Путин поручил направить в Псковскую область медиков из Москвы
По статье «убийство» возбуждено уголовное дело по факту пропажи девочки в Псковском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
Полная корзина

Общество
27 мая 08:52

Полная корзина

Все больше псковичей благодаря благотворительному программе «Помоги ближнему своему» получают продуктовую помощь.

Диагноз - COVID-19

Общество / Здоровье
25 мая 17:05

Диагноз - COVID-19

Я переболел коронавирусом, что дальше?
«Свободная ниша!»

Общество
21 мая 15:23

«Свободная ниша!»

Региональные власти хотят, чтобы создавать социальные НКО было также просто, как готовить бургеры в ресторане быстрого питания