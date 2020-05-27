По статье «убийство» возбуждено уголовное дело по факту пропажи девочки в Псковском районе

Уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) возбуждено по факту исчезновения 3-летней Варвары Поповой в садоводческом товариществе Кебь в Псковском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Девочка пропала вечером 23 мая. Последний раз ребёнка видели по пути к реке. Она была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.

С момента исчезновения ребёнка ведутся круглосуточные поиски. В них участвуют сотрудники региональных управлений полиции, Росгвардии, ФСИН, военнослужащие Псковского гарнизона, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт», спортивные коллективы мотопарапланеристов и подводные охотники, псковичи.

Территорию прочесывают, в том числе, кинологи с собаками, дно реки обследуют водолазы, с воздуха местность осматривают при помощи квадрокоптеров. Следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего.

Следственные мероприятия координирует руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Пётр Крупеня, на личном контроле ситуацию держит губернатор Псковской области Михаил Ведерников.