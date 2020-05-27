Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

По статье «убийство» возбуждено уголовное дело по факту пропажи девочки в Псковском районе

27 мая 2020 года, 16:05

Уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) возбуждено по факту исчезновения 3-летней Варвары Поповой в садоводческом товариществе Кебь в Псковском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По статье «убийство» возбуждено уголовное дело по факту пропажи девочки в Псковском районе

Фото предоставлено родными ребёнка

Девочка пропала вечером 23 мая. Последний раз ребёнка видели по пути к реке. Она была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.

С момента исчезновения ребёнка ведутся круглосуточные поиски. В них участвуют сотрудники региональных управлений полиции, Росгвардии, ФСИН, военнослужащие Псковского гарнизона, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт», спортивные коллективы мотопарапланеристов и подводные охотники, псковичи.  

Территорию прочесывают, в том числе, кинологи с собаками, дно реки обследуют водолазы, с воздуха местность осматривают при помощи квадрокоптеров. Следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего.

Следственные мероприятия координирует руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Пётр Крупеня, на личном контроле ситуацию держит губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Спасатели проверили больше 60 колодцев в поисках пропавшей Вари
Региональные депутаты хотят обратиться к Мишустину
Игорь Максимов назначен исполняющим обязанности директора псковских теплосетей
В Псковской области досрочно завершили обустройство безопасных пешеходных переходов
К интернету подключены 80% районных библиотек
Для поддержки бизнеса в Псковскую область направлены почти 250 млн рублей
Продукцию для сейсмостойких зданий предлагается выпускать в ОЭЗ «Моглино»
«Горячая линия» по организации детского отдыха заработала в Псковской области
Путин поручил направить в Псковскую область медиков из Москвы

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района