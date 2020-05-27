Кабинет реабилитации оборудуют в псковской детской больнице

В Псковской областной клинической больнице будет оборудован кабинет реабилитации, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. В его оснащении участвует Альфа-Банк в рамках подписанного в октябре 2019 года соглашения с администрацией области.

На встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым региональный управляющий Альфа-Банка в Пскове Ирина Баранова обратилась к нему за содействием в вопросе лицензирования кабинета реабилитации со стороны регионального комитета по здравоохранению. Глава региона заверлил, что этот вопрос будет проработан.

Ирина Баранова отметил, что банк уже поддержал целый ряд важных для региона проектов. Так, в начале года были выделены средства на капитальный ремонт дома культуры на Талабских островах, а в сотрудничестве с фондом «Линия жизни» был оборудован в Детской областной клинической больнице сурдологический кабинет консультативной поликлиники.

Сейчас, когда в связи с распространением коронавирусной инфекции, требуется поддержка бизнеса, отметила Ирина Баранова, Альфа-Банк уже предоставил ряду предприятий беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы, рассматриваются обращения по реструктуризации займов, в том числе и от физических лиц. Глава региона подчеркнул, что работа в данном направлении сейчас крайне важна.

Также Михаил Ведерников и Ирина Баранова обсудили развитие зарплатных проектов банка, открытие отделения в Великих Луках, возможное сотрудничество в сфере лизинга техники и другие вопросы.

Глава региона поблагодарил представителя Альфа-Банка за продуктивное сотрудничество. «У нас налажено хорошее взаимодействие. Приятно, что все обязательства, которые вы взяли на себя, выполняются», — заявил Михаил Ведерников.