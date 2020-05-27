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Экономика / Туризм

С 15 июня в Псковской области могут открыться гостиницы

27 мая 2020 года, 14:11

В Псковской области с 15 июня, возможно, откроются гостиницы, отели и базы отдыха. Возобновить им работу будет разрешено, если «ничего экстраординарного не произойдёт», сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании по поддержке экономики региона 27 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Михаил Ведерников отметил, что вместе с главным государственным санитарным врачом Псковской области Александром Нестеруком приняли решение разрешить работать некоторым базам отдыха уже с предстоящих выходных, но в режиме обсерваторов и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. То есть прибывшим на базу гостям, нужно будет пробыть там 15 дней.

«Несколько руководителей согласились работать в таком режиме: обзвонят клиентов, которые должны будут 15 дней жить как в обсерваторе, не общаясь с другими, с ограничениями на выход с территории базы», - отметил губернатор.

По его словам, всем базам, которые готовы работать таким образом, нужно обратиться в профильный комитет.

Также губернатор сообщил, что сейчас идёт разработка законопроекта о компенсации предприятиям туриндустрии затрат на коммунальные услуги.

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