Более миллиона рублей перевела «целительнице» псковская пенсионерка

75-летняя жительница Пскова перевела более миллиона рублей мошеннице, которая выдавала себя за известную целительницу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерка договорилась с «целительницей» о сеансах дистанционного лечения её супруга. Проводились они по телефону и продолжались около 2 месяцев. В течение этого срока женщина переводила мошеннице деньги.

Когда псковичка поняла, что её обманули, обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.