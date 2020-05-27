Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Более миллиона рублей перевела «целительнице» псковская пенсионерка

27 мая 2020 года, 13:53

75-летняя жительница Пскова перевела более миллиона рублей мошеннице, которая выдавала себя за известную целительницу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерка договорилась с «целительницей» о сеансах дистанционного лечения её супруга. Проводились они по телефону и продолжались около 2 месяцев. В течение этого срока женщина переводила мошеннице деньги.

Когда псковичка поняла, что её обманули, обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведётся расследование. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Федерация независимых профсобзов поддержала кандидатуру Иванова на пост главы псковского облсовпрофа
С 15 июня в Псковской области могут открыться гостиницы
Игоря Иванова поддержит «Электропрофсоюз» на выборах главы псковского облсовпрофа
И. о. главы псковского комитета по охране объектов культурного наследия назначен Вадим Нэдик
Псковский губернатор попросил президента помочь с медицинскими кадрами и техникой
Новый антирекорд по коронавирусу установила Псковская область
Наталья Тихомирова покинула пост главы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области
Губернатор о строительстве кампуса ПсковГУ: Наконец-то появилась динамика
Нетрезвый водитель ВАЗа врезался в осветительную опору в Опочке

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района