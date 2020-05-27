Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

И. о. главы псковского комитета по охране объектов культурного наследия назначен Вадим Нэдик

27 мая 2020 года, 12:30

Исполняющим обязанности председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области назначен Вадим Нэдик, сообщается на официальном сайте комитета. Раннее он был первым заместителем руководителя комитета, эту должность занимал с апреля. 

Вадим Нэдик, как отмечает Псковское агентство информации, в прошлом адвокат, работал в органах Минюста, в Псков переехал из Саратова.

Предыдущий председатель комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова написала заявление об увольнении.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С 15 июня в Псковской области могут открыться гостиницы
Более миллиона рублей перевела «целительнице» псковская пенсионерка
Игоря Иванова поддержит «Электропрофсоюз» на выборах главы псковского облсовпрофа
Псковский губернатор попросил президента помочь с медицинскими кадрами и техникой
Новый антирекорд по коронавирусу установила Псковская область
Наталья Тихомирова покинула пост главы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области
Губернатор о строительстве кампуса ПсковГУ: Наконец-то появилась динамика
Нетрезвый водитель ВАЗа врезался в осветительную опору в Опочке
В поисках пропавшей в Псковском районе девочки задействованы парапланеристы

Комментарии

Авторизация
No comments
Фестиваль как предчувствие

Культура / Театр
19 мая 10:52

Фестиваль как предчувствие

Организаторы Пушкинского фестиваля все-таки надеются провести его офлайн, а пока запланировали 22 онлайн-спектакля
Улица под улицей

Культура
16 апреля 16:35

Улица под улицей

Где проходила одна из главных улиц средневекового Пскова, как ее строили и ремонтировали, и какую находку археологов псковичи приняли за подземный ход
Культурный код

Культура
7 апреля 12:47

Культурный код

Как с пользой провести время в период вынужденной самоизоляции