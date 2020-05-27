И. о. главы псковского комитета по охране объектов культурного наследия назначен Вадим Нэдик

Исполняющим обязанности председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области назначен Вадим Нэдик, сообщается на официальном сайте комитета. Раннее он был первым заместителем руководителя комитета, эту должность занимал с апреля.

Вадим Нэдик, как отмечает Псковское агентство информации, в прошлом адвокат, работал в органах Минюста, в Псков переехал из Саратова.

Предыдущий председатель комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова написала заявление об увольнении.