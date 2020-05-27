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Общество / Здоровье

Новый антирекорд по коронавирусу установила Псковская область

27 мая 2020 года, 10:43

В Псковской области установлен новый антирекорд по приросту числа заражённых коронавирусом за сутки - 26 мая подтвердились 43 новых случая. Таким образом, в регионе заболели 670 человек, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

Предыдущий антирекорд для региона составлял 34 новых случая за сутки.

На данный момент в Пскове выявлены 225 заболевших, в Великих Луках — 79, в Островском районе — 74, в Псковском — 65, в Невельском — 42, в Гдовском и Новосокольническом районах — по 25, в Порховском — 23, в Опочецком — 15, в Великолукском — 13. В остальных муниципалитетах области 10 и менее заражённых.

Выздоровели за последние сутки 27 человек. Общее число вылечившихся возросло до 278 человек.

Умерли 10 заражённых.

В регионе провели 20 тыс. 794 исследования на коронавирус. 

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