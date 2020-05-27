Наталья Тихомирова покинула пост главы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области

В беседе с корреспондентом она отметила, что уволилась по собственному желанию, но причины принятого решения не назвала. Также Наталья Тихомирова не стала делиться дальнейшими планами.

В комитете по охране объектов культурного наследия отметили, что место руководителя пока свободно.

Областной комитет по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова возглавила в апреле 2019 года.