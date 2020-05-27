Наталья Тихомирова покинула пост главы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области

Наталья Тихомирова покинула пост председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, пишет Псковское агентство информации.
Наталья Тихомирова покинула пост председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, пишет Псковское агентство информации.
В беседе с корреспондентом она отметила, что уволилась по собственному желанию, но причины принятого решения не назвала. Также Наталья Тихомирова не стала делиться дальнейшими планами.
В комитете по охране объектов культурного наследия отметили, что место руководителя пока свободно.
Областной комитет по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова возглавила в апреле 2019 года.