Губернатор о строительстве кампуса ПсковГУ: Наконец-то появилась динамика

«Тяжёлая и упорная борьба с практически безнадежным обьектом всё-таки приносит свои результаты. На кампусе ПсковГУ наконец-то появилась долгожданная динамика», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram по итогам визита на объект 26 мая.

Глава региона отметил, что сейчас на объекте работают более 60 человек, привлекаются дополнительные субподрядные организации, прорабатывается вопрос участия в строительстве студенческих стройотрядов.

Михаил Ведерников рассказал, что во время контрольного визита ознакомился с дизайнерскими решениями по внутренней отделке помещений, осмотрел внутренний двор, где еще предстоит провести благоустройство, создать зону для пляжного волейбола и установить воркаут-площадку.

«Работы предстоит ещё, конечно, очень много, но погода позволяет активизировать процесс строительства», - подчеркнул губернатор.