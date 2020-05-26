На автодороге Неелово-Кудина Гора-Печоры восстановят водоотводные канавы

Продолжаются ремонтные работы на автомобильной дороге Неелово-Кудина Гора-Печоры в Печорском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, на сегодняшний день первый слой асфальтобетона уложен на протяжении 3,5 км. Всего планируется привести в нормативное состояние 8,3 км.

Техническим заданием также предусмотрено восстановление водоотводных канав, расчистка полосы отвода от кустарника, укрепление обочин, ремонт автобусной остановки с обустройством пандуса, павильона, скамьи, урны и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Ремонтом занимается ООО «ДорСтройСервис». На ремонт выделено 86,7 млн рублей. Ремонт осуществляется в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».