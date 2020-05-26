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Общество / Здоровье

Детские сады Псковской области откроются не раньше 15 июня

26 мая 2020 года, 19:46

До 15 июня работать они будут в режиме дежурных групп. Такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили в областной администрации. Его решение, исходя из эпидемиологической ситуации, поддержал и глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

На сегодняшний день в регионе действуют более 340 дежурных групп, которые посещают 4 000 детей. Если их число будет увеличиваться, то важно предусмотреть дополнительные средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры.

Что касается выпускных вечеров для будущих первоклассников из дошкольных детских учреждений, то их было решено перенести на более поздний период.

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