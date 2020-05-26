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Экономика / Деньги

В Псковской области будет продолжена работа по корректировке мер поддержки бизнеса

26 мая 2020 года, 19:22

Губернатор Михаил Ведерников в День российского предпринимательства, 26 мая, обсудил ряд вопросов с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылевым. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, омбудсмен представил главе региона ежегодный доклад о своей деятельности в 2019 году.

Он также рассказал о проблемах, с которыми столкнулся бизнес. В частности, о том, что владельцы торговых центров не готовы снижать размер арендной платы. В этой связи Аркадий Мурылев выступил с предложениями по корректировке регионального законодательства, что позволит урегулировать взаимоотношения арендаторов и арендодателей.

Губернатор сообщил, что снятие любых ограничений будет проходить максимально осторожно, что жить в условиях ограничений придется довольно долгое время.

При этом Михаил Ведерников заверил, что работа по корректировке мер поддержки бизнеса в регионе будет продолжена. Он сообщил, что на капитализацию регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства будут направлены средства как регионального, так и федерального бюджетов. Кроме того, поддержка будет оказана областному Фонду развития промышленности, что позволит поддержать крупные производственные предприятия региона и привлечь серьезные меры поддержки федерального уровня.

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