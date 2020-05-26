Суды наказали три псковские управляющие компании за отсутствие дезинфекции подъездов

Суды вынесли решение о привлечении трёх управляющих компаний к ответственности за невыполнение требования Указа губернатора о дезинфекции подъездов. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по региональному контролю и надзору Татьяну Смирнову.

Наказание понесут псковская управляющая компании ООО «Микрорайон № 6» и две великолукские - МУП «Жилсервис г. Великие Луки» и ООО УК «Заречный район». Они привлечены к ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Им вынесены предупреждения.

На 27 мая назначено рассмотрение дел в отношении ещё двух управляющих компаний Пскова. Сейчас в судах находятся 11 заявлений по фактам нарушения управляющими компаниями санитарно-эпидемиологических норм.

От жителей Псковской области потупили 790 жалоб по поводу дезинфекции подъездов.