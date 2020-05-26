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Общество / Важная дата

Президент назвал дату Парада Победы

26 мая 2020 года, 16:00

Президент России Владимир Путин назвал дату, когда состоится Парад Победы, перенесённый с 9 мая из-за ситуации с коронавирусом. «Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», - заявил глава государства на совещании с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Как пишут федеральные СМИ, Владимир Путин поручил начать подготовку к Параду в Москве и других городах.

При этом шествие «Бессмертного полка» состоится 26 июля - в День военно-морского флота России, поскольку, отметил Владимир Путин, 24 июня невозможно будет обеспечить выполнение санитарно-эпидемических требований и соблюсти дистанцирование, когда по улицам городов «идет нескончаемый людской поток».

Президент России не исключил и переноса марша «Бессмертного полка», если такие рекомендации дадут специалисты. Сейчас, отметил Владимир Путин, пик заболеваемости коронавирусом в России в целом уже пройден.

Также на 26 июля намечено проведение военно-морского парада. 

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