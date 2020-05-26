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Происшествия / ДТП

Два человека погибли в ДТП в Великолукском районе

26 мая 2020 года, 15:31

Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло 26 мая около 6:00 в Великолукском районе у деревни Аничково на 11-м километре дороги Великие Луки — Усвяты.

Два человека погибли в ДТП в Великолукском районе
Фото с места ДТП
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 28-летний водитель автомашины «Мерседес е280» не справился с управлением. В результате автомобиль въехал в кювет и врезался в дерево. Водитель и его 27-летний пассажир погибли на месте.

По факту аварии ведётся проверка.

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