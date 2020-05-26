Два человека погибли в ДТП в Великолукском районе

Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло 26 мая около 6:00 в Великолукском районе у деревни Аничково на 11-м километре дороги Великие Луки — Усвяты.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 28-летний водитель автомашины «Мерседес е280» не справился с управлением. В результате автомобиль въехал в кювет и врезался в дерево. Водитель и его 27-летний пассажир погибли на месте.

По факту аварии ведётся проверка.