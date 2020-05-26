В Великих Луках строят многофункциональную площадку

В Великих Луках по адресу Энгельса,17 строят многофункциональную площадку. Сдать ее обещают к 30 июня.

Здесь будет специальное резиновое покрытие и ограждение высотой больше одного метра. Появятся также турники, тренажёры, игровые комплексы, качели, карусели, песочница для самых маленьких и многое другое, пишет газета "Великолукская правда. Новости".

Аналогичные многофункциональные детско-спортивные комплексы будут установлены и на свободных территориях рядом с домами 137 и 139 на проспекте Гагарина, недалеко от дома № 5, корпус 1, на улице Ботвина, а также неподалёку от здания, в котором разместится «Кванториум».

Такие площадки в городе строят впервые.