Великолукского врача поблагодарили за вывоз пациентов из обсерватора

Письмо с благодарностью в адрес главного врача Великолукской межрайонной больницы Елены Никаноровой появилось на сайте губернатора Михаила Ведерникова.

Местные жители написали, что Елена Никанорова оказала содействие в доставке великолучан из обсерватора посёлка Палкино.

«Проявила чуткость, человечность, отзывчивость в такое непростое время. Нашла возможность и организовала вывоз людей домой из обсерватора, находящегося за несколько сотен километров от города Великие Луки», - отметила Марина Маркова, добавив, что среди пациентов была её 82-летняя бабушка, инвалид третьей группы.

Местная жительница поблагодарила врача от лица родственников пациентов, которым помогли добраться до дома.