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Общество

Звонница, которой можно управлять дистанционно, появится в Пскове

26 мая 2020 года, 13:47

Электронную звонницу могут установить на колокольне церкви Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья в Пскове, пишет ПАИ со ссылкой на настоятеля храма, протоиерея Алексея Воронюка.

Электронная звонница позволяет удалённо управлять колоколами, не поднимаясь на колокольню. Благодаря этому красивые перезвоны будут радовать псковичей в любую погоду и вне зависимости от самочувствия звонаря.

Покупка и установка оборудования обойдётся в 250-300 тысяч рублей, поэтому это пока только планы. 

На сайте Псковского агентства информации вышел большой материал, посвящённый истории и тайнам храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья.

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