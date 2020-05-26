Звонница, которой можно управлять дистанционно, появится в Пскове

Электронную звонницу могут установить на колокольне церкви Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья в Пскове, пишет ПАИ со ссылкой на настоятеля храма, протоиерея Алексея Воронюка.

Электронная звонница позволяет удалённо управлять колоколами, не поднимаясь на колокольню. Благодаря этому красивые перезвоны будут радовать псковичей в любую погоду и вне зависимости от самочувствия звонаря.

Покупка и установка оборудования обойдётся в 250-300 тысяч рублей, поэтому это пока только планы.

На сайте Псковского агентства информации вышел большой материал, посвящённый истории и тайнам храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья.

