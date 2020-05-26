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Происшествия

В Новосокольниках раскрыли угон по «горячим следам»

26 мая 2020 года, 13:24

Новосокольнические полицейские очень быстро задержали угонщика автомобиля «ВАЗ-21074», сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Машина исчезла в ночь на 25 мая от дома по улице Бабахина в Новосокольниках.

Утром, обнаружив пропажу машины, владелец обратился за помощью в полицию.

Полицейские  в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Это - 20-летний безработный житель Новосокольнического района. Угнанная автомашина обнаружена.

Подозреваемый намеревался доехать по своим делам до деревни Коровкино Новосокольнического района. И для этого решил воспользоваться чужой легковушкой. Как оказалось, «семерка», стоявшая на улице Бабахина в Новосокольниках, была не закрыта. Молодой человек сумел ее завести и отправился в Коровкино.

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