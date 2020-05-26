В Новосокольниках раскрыли угон по «горячим следам»

Новосокольнические полицейские очень быстро задержали угонщика автомобиля «ВАЗ-21074», сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Машина исчезла в ночь на 25 мая от дома по улице Бабахина в Новосокольниках.
Утром, обнаружив пропажу машины, владелец обратился за помощью в полицию.
Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Это - 20-летний безработный житель Новосокольнического района. Угнанная автомашина обнаружена.Подозреваемый намеревался доехать по своим делам до деревни Коровкино Новосокольнического района. И для этого решил воспользоваться чужой легковушкой. Как оказалось, «семерка», стоявшая на улице Бабахина в Новосокольниках, была не закрыта. Молодой человек сумел ее завести и отправился в Коровкино.