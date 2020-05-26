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Экономика

Станцию водоочистки в поселке Родина включат в федеральный проект «Чистая вода»

26 мая 2020 года, 13:11

Станцию водоочистки в поселке Родина Псковского района включат в федеральный проект «Чистая вода». Об этом шла речь на встрече заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова и главы Псковского района Натальи Федоровой. Встреча была посвящена реализации федеральных и нацпроектов на территории муниципалитета, а также участие в проектах по линии ЖКХ, сообщает пресс-служба областной администрации. Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов рассказал, что реализация проекта в указанном населенном пункте стартует в следующем году. В настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации, финансирование которой осуществляется за счет средств муниципалитета.

Также обсудили ремонт дорог. В муниципалитете ремонтируют более 5 км дорог на выделенные из федерального бюджета 33 млн рублей, также по «БКАД» ведутся работы на 20 км дорог на средства регионального дорожного фонда,  большое внимание уделяется и ремонту дорог в садоводческих товариществах Псковского района.

Работы по ремонту трассы Псков-Гдов-Сланцы на участке, который расположен на территории Псковского района, продолжат и  в 2021 году.


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