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Экономика / Работа

Татьяна Кириленок: Общепит Пскова мобилизовался

26 мая 2020 года, 12:32

Все заведения общественного питания Пскова в той или иной степени работают. Такое мнение в прямом эфире проекта ПАИ-live высказала руководитель группы компаний ГК «Мега Холод» Татьяна Кирилёнок.

По ее словам, все заведения общественного питания Пскова в той или иной степени работают, они смогли мобилизоваться, не сделали этого только те, кому было не надо.

«Заведения общественного питания стали более мобильные, общепит весь мобилизовался», - отметила она.

Татьяны Кириленок считает, что «плохо» пришлось тем предпринимателям, кто брал кредиты в банках.

«Ну не надо брать было такие кредиты, - сказала она. - Это жестоко, но это бизнес, всё надо просчитывать. Не пандемия, так еще что-нибудь могло случиться».

По словам гостьи прямого эфира, меры поддержки бизнеса со стороны государства - это «только приятный бонус».

«Бизнес должен работать так, чтобы мог выкрутиться и выжить без поддержки. Есть, конечно, отрасли, которые без поддержки работать просто не могут, например сельское хозяйство», - сказала Татьяна Кирилёнок.


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