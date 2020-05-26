Тротуары Инженерного моста в Пскове отремонтируют

Инженерный мост ремонтируют в Пскове, его протяженность составялет 80 метров. На проезжей части уже отфрезеровано дорожное покрытие на глубину до 10 см, идет укладка выравнивающего и верхнего слоев покрытия. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, предполагается сделать новое асфальтовое покрытие на тротуарах, устроить деформационные швы и нанести разметку термопластиком и краской.

В Пскове дорожные работы, кроме Инженерного моста, ведутся на нескольких объектах. В их числе: улица и площадь Декабриста Пущина и улица Речной.

На площади Декабриста Пущина будет отремонтировано 690 м дорожного покрытия с примыканиями (улица Вокзальная — 77 метров, Плехановский посад — 110 метров, улица Декабриста Пущина — 265 метров). На улице Речной подрядчик уже завершил работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

В общей сложности на три объекта из областного и городского бюджетов выделено более 25 млн рублей.