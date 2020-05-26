Кампус ПсковГУ планируют сдать к 1 сентября

К началу учебного года планируются завершить работы в студенческом кампусе ПсковГУ. Такая информация была озвучена во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который состоялся 26 мая, на объект, передает корреспондент Псковского агентства информации.
На объекте работают 60 строителей
Фото Псковского агенства информации
Губернатор попросил, чтобы ближайшие 2-3 месяца были ударными, а рабочие постарались максимально запараллелилить все работы.
Строительство студенческого кампуса Псковского государственного университета во время ограничительных мер не приостанавливалось. На объекте сегодня работают 60 строителей.