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Общество / Образование

Кампус ПсковГУ планируют сдать к 1 сентября

26 мая 2020 года, 11:14

К началу учебного года планируются завершить работы в студенческом кампусе ПсковГУ. Такая информация была озвучена во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который состоялся 26 мая, на объект, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кампус ПсковГУ планируют сдать к 1 сентября
На объекте работают 60 строителей
Фото Псковского агенства информации

Губернатор попросил, чтобы ближайшие 2-3 месяца были ударными, а рабочие постарались максимально запараллелилить все работы.

Строительство студенческого кампуса Псковского государственного университета во время ограничительных мер не приостанавливалось. На объекте сегодня работают 60 строителей.

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