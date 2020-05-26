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Экономика / Инвестиции

В ОЭЗ «Моглино» работают 14 резидентов

26 мая 2020 года, 10:52

В Моглино сейчас общее количество резидентов – 14. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил исполняющий обязанности генерального директора особой экономической зоны «Моглино» Андрей Яковлев.

В ОЭЗ «Моглино» работают 14 резидентов

Фото Андрея Степанова

По его словам, совсем недавно в «Моглино» появился еще один резидент - иностранная компания по производству модифицированного битума. А вот компания «Бионик», напротив, объявила о своей ликвидации.

«В целом же инвесторы, которые заявились на площадку «Моглино», планы не поменяли», - отметил он.

Так продолжает осуществлять свою деятельность «Сибирский гостинец»: продукция производится, выручка от квартала к кварталу растёт, в штате у них более 30 сотрудников.

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