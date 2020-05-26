Андрей Яковлев: Инвесторы интересуются особой экономической зоной «Моглино»

Инвесторы интересуются особой экономической зоной «Моглино». Об этом в в прямом эфире ПАИ-live сообщил исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Андрей Яковлев.

Он отметил, что ОЭЗ «Моглино» интересуются, как иностранные, так и российские инвесторы.

«Дефицита инвестиционных проектов мы не ощущаем, - сказал он. - Работа ведется в плановом режиме, все присутствуют на рабочих местах».

По его словам, инвестиционные ожидания Моглино можно назвать стабильными.

«Часть инвесторов может отказаться от реализации проектов в России. Данные риски являются системными. Мы эту ситуацию понимаем, осознаем, и предпринимаем шаги, чтобы со своей стороны эти риски снизить», - отметил он.