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Происшествия / ДТП

В Островском районе столкнулись две автоледи

26 мая 2020 года, 10:20

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 мая в районе 17.00 на 4 километре дороги Остров-Вышгородок Островского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина 1980 года рождения, управляющая машиной Шкода Октавиа, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу машине ВАЗ-21115. За рулем ВАЗа находилась девушка 1989 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир Шкоды получили ушибы, госпитализированы не были. Обе автоледи трезвы. 

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