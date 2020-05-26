Житель Дедовичского района украл икону у пенсионера из Мурманска и продал через Интернет

В дачный дом в деревне Шарово Дедовичского района пробрался вор. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, он выставил стекло в окне и украл икону «Избранные церковные праздники». Сумма ущерба составляет 5 000 рублей.

Пенсионер из Мурманска 1955 года рождения, которому дачный дом принадлежит, обратился в полицию.

В результате проведенных оперативных мероприятий установлена личность подозреваемого в краже. Им оказался житель Дедовичского района 1992 года рождения. Об иконе в дачном доме он знал и даже успел ее продать через Интернет. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина, совершивший кражу, подозревается в хищении и другого имущества.