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Общество

В Псковской области назвали «Семью года»

25 мая 2020 года, 22:09

В Псковской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на областной Комитет по социальной защите.

Лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций» стала семья Абабковых из города Пскова. В номинации «Золотая семья» победила семья Кузьменко из Невельского района, а в номинации «Сельская семья» — семья Федоровых из Опочецкого района.

В этом году на участие в региональном этапе ежегодного конкурса подали заявки 17 семей из 13 муниципалитетов Псковской области. Больше всего материалов поступило в номинациях «Семья — хранитель традиций» и «Сельская семья».

По результатам Всероссийского конкурса будет издана почетная книга «Семья года» с историями победителей, описанием их традиций и семейных ценностей.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Его цели - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

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