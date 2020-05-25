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Общество

11 тысяч продуктовых наборов раздали волонтеры пожилым гражданам Псковской области

25 мая 2020 года, 21:27

Более 1,2 тыс заявок от пожилых и маломобильных жителей региона, находящихся на самоизоляции в связи с распространением COVID-19, обработали волонтеры Псковской области за последние два месяца. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Более 60% от общего количества заявок касалась доставки добровольцами продуктов на дом, сообщил руководитель регионального ресурсного Центра развития добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев. Около 30% — обращения о приобретении необходимых лекарственных препаратов. Также волонтеры помогали пожилым и маломобильным гражданам оплачивать услуги ЖКХ. По состоянию на 25 мая все заявки по региону исполнены.

Продолжается предоставление продуктовой помощи в рамках акции «Мы вместе». Она адресована гражданам в возрасте старше 65 лет, если их ежемесячный доход не превышает 13 тыс рублей. В общей сложности доставлено более 11 тыс наборов, из которых 2,6 тыс — в Пскове, около 1,6 тыс — в Великих Луках.

Михаил Васильев подчеркнул, что в существующих условиях важное правило работы волонтеров — соблюдение всех мер предосторожности. Добровольцы в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства.

Напомним, в Псковской области помощь пожилым и маломобильным людям, находящимся на самоизоляции, оказывают около 330 волонтеров при поддержке Управления общественных проектов и молодежной политики региональной администрации, Комитета по социальной защите Псковской области, а также регионального ресурсного Центра развития добровольчества «Команда 2018». Обратиться за помощью можно по телефону «горячей линии» акции «Мы вместе» 8 (800) 200-34-11, телефонам круглосуточного оперативного информационного центра 8 (800) 444-10-41, 8 (8112) 29-90-03, а также по номерам телефонов муниципальных органов социальной защиты населения.

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